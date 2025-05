Calvo lascia la Juve: sarà il nuovo CEO dell’Aston Villa

Termina la seconda esperienza alla Juve di Calvo: il Managing Director Revenue & Football Development bianconero sarà il CEO dell'Aston Villa

Al termine di questa stagione Francesco Calvo dirà di nuovo addio alla Juve. Come riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, il Managing Director Revenue & Football Development bianconero si prepara a diventare nuovo CEO dell’Aston Villa. Finisce così la seconda avventura di Calvo alla Vecchia Signora: il dirigente italiano aveva infatti ricoperte varie cariche in bianconero anche tra il 2011 e il 2014, per poi tornare a Torino dal 2022 a oggi. Ora per lui inizierà una nuova sfida, con la Juve che dovrà quindi andare a sostituire la sua figura all’interno della dirigenza.

Juve, cosa aspettarsi dall’estate

Chiariamolo subito, prima ancora di iniziare: siamo nell'ambito delle ipotesi. Detto questo e in attesa di scoprire se la squadra di Tudor riuscirà o meno a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, sembra impossibile che Calvo sia l'unico nome a cambiare la prossima estate. La posizione di Giuntoli sembra essere abbastanza salda ma non è da escludere che possa venire affiancato da qualcuno. Ancora più instabile il ruolo di Tudor, che a fine stagione potrebbe essere confermato sulla panchina oppure sostituito. Bisognerà capire se la dirigenza vorrà puntare ancora su di lui o se invece sarà il caso di iniziare da zero un nuovo ciclo. Insomma, si prospetta un'estate di cambiamenti.