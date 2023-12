Juve, la cronistoria degli ultimi minuti del match con il Monza

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla partita con il Monza, parlando anche degli ultimi istanti.

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sugli ultimi minuti del match contro il Monza. Ecco il comunicato: "136 secondi. Dalla beffa alla gioia in 136 secondi. È l'intervallo di tempo trascorso tra il pareggio di Carboni per il Monza e il gol di Gatti per la Juve che ha rimesso a posto le cose, riportando avanti i bianconeri e consegnando tre punti pesantissimi. Dentro quei secondi c'è tutta la forza di un gruppo che ha sempre voglia di lottare e che non concepisce la resa.

Perché sa che fino al triplice fischio c'è sempre speranza, perché sa che fino alla fine non è solo un motto. Quella forza si è palesata nella reazione alla rete di Carboni ed è stata esplicitata da Federico Gatti al termine della gara, dopo il gol vittoria e un'esultanza che, anch'essa, racconta tantissimo. Io vivo per questa squadra e questo gruppo, metto da parte tutto per i miei compagni, questa è la mia seconda famiglia. Federico Gatti Dal pari subito al gol vittoria in 136 secondi, sul finale. Quanto accaduto a Monza rappresenta un unicum negli ultimi anni. Il sapore della beffa non ha abbattuto la Juve, anzi, ha fatto venire ancora più fame. Da lì l'invenzione di Rabiot e la grinta di Gatti, trasformatosi improvvisamente in centravanti per essere l'uomo giusto al posto giusto e nel momento giusto. L'uomo dei tre punti, il simbolo di una reazione da Squadra.

E no, la 's' maiuscola non è un caso. Come ha ribadito ieri Mister Allegri, questa vittoria deve far parte di un percorso di crescita continuo, perché il campionato è ancora lunghissimo e solo con il lavoro e la voglia costante di migliorarsi si possono raggiungere gli obiettivi e alimentare i sogni. La reazione dopo il pari, però, rappresenta un segnale forte. Fortissimo. È tutto qui".

