Juve, periodo no per Vlahovic. DV9 sui social: “Insieme più forti”

Il bomber serbo sembra essere tornato nella spirale negativa della passata stagione. Mancanza di fiducia che ora rischia di farlo tornare in panchina. Al termine della partita Allegri lo ha però difeso: "Ha fatto una buona partita e se sbaglia un rigore non è che non li deve più calciare". Per La Gazzetta dello Sport la sua prova resta comunque insufficiente, peggiore in campo con 5 in pagella: "Dalla gioia contro l’Inter alla rabbia per il rigore sbagliato. Calcia male due volte (anche sulla ribattuta) e s’incupisce. Troppi errori banali".