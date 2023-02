De Grandis: “Allegri? Nervo scoperto, ma non deve prendersela con me”

Giovedì la Juventus ha pareggiato in casa contro il Nantes , nella gara di andata del playoff di Europa League . Un risultato deludente, che rimanda al match di ritorno in Francia il discorso della qualificazione agli ottavi di finale. Dopo la partita però gli animi si sono accesi. Quando Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il pareggio, c'è stato un diverbio con il giornalista Stefano De Grandis .

In conferenza stampa oggi il tecnico è tornato sulla vicenda: " L'altra sera è stata una reazione sbagliata, ma sui dati non bisogna parlare , sono quelli. Su quello non si discute, per il resto accetto tutto. Il corto muso è semplice , quella roba lì è stata trasformata nelle partite singole, io mi riferivo al campionato".

Dagli studi di Sky Sport 24 anche Stefano De Grandis è tornato a parlare della questione: "La Juve ha vinto molti campionati perché le bastava l’1-0. Non è che voleva l’1-0. Il mio senso era che era talmente forte in difesa e talmente squadra che congelava la partita. Potevi fare 82 cross e la prendevano Bonucci, Barzagli e Chiellini, non c’era storia. Ora quello non basta più. Chi ha mai detto ad Allegri che voleva l’1-0? La domanda mi sembrava facile e abbastanza interpretabile. Il problema è il nervo scoperto. Lui si sente accerchiato perché lo accusano, non io, di fare un gioco speculativo, ma non deve prendersela con me. Tu puoi vincere con calcio difensivo o offensivo, non è una lotta tra sette o fazioni".