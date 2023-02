Vaciago: “Allegri fa bene a snocciolare statistiche e numeri”

Oggi i guai della Juventus non dipendono dal corto muso, dal difensivismo o dagli 1-0, ma da una squadra che non riesce a esprimere a pieno il suo potenziale, che da quasi due anni va tendenzialmente più piano degli avversari, che genera intensità solo a sprazzi (spesso brevi), che ha quasi sempre sofferto troppo anche quando ha vinto, che manca drammaticamente di precisione nei passaggi.

E’ Allegri l’allenatore adatto a una società che intende puntare con coraggio sui giovani talenti, che dovrà gestire campagne acquisti più oculate e che, quindi, dovrà compensare la mancanza di fenomeni con un’identità tattica e agonistica più forte e incisiva? Non è detto che la risposta sia necessariamente no e, soprattutto, non è detto che la risposta debba maturare ora".