Juve, i convocati per il Lecce: recupera Thuram

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sulla lista sui convocati per la gara contro il Lecce di questa sera: “La prima gara casalinga del mese di aprile per la Juventus coincide con la sfida contro il Lecce, valida per la trentaduesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio in programma nella serata di oggi – sabato 12 –, all’Allianz Stadium, alle ore 20:45. Di seguito la lista dei giocatori bianconeri a disposizione del tecnico croato per la sfida contro la formazione pugliese. SERIE A | JUVENTUS-LECCE, I CONVOCATI 2 Alberto 5 Locatelli 6 Kelly 7 Conceicao 8 Koopmeiners 9 Vlahovic 10 Yildiz 11 Gonzalez 12 Veiga 15 Kalulu 16 McKennie 19 Thuram 20 Kolo Muani 22 Weah 23 Pinsoglio 26 Douglas Luiz 27 Cambiaso 29 Di Gregorio 37 Savona 38 Daffara 40 Rouhi”.

Le parole di Tudor

"Io non leggo nulla ma mi hanno detto di Capello, io l'ho avuto da giocatore e lo apprezzo tanto come allenatore, poi nel calcio è giusto che ognuno dica la sua. Conceiçao è un giocatore che mi piace tanto perchè è forte e può risolverti la gara, a lui e ad altri che hanno giocato meno ho detto che mi dispiace tanto perchè so come si sentono, ma con una partita a settimana le partite sono poche. Gli ho chiesto di mettermi in difficoltà e di farmi cambiare opinione, perchè se io cambio opinione è perchè loro sul campo me l'hanno fatta cambiare. Vlahovic e Kolo Muani sono entrambi forti, quando troviamo un altro po' di equilibrio sono convinto che possano giocare insieme e possano farlo bene".