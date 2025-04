Aquilani: “Allegri è un maestro nella gestione”

Alberto Aquilani, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Max Allegri e di Luciano Spalletti.

Alberto Aquilani, allenatore ed ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Cronache di Spogliatoio: “A Londra giocammo contro l’Arsenal dopo aver vinto 4-0 a Milano e perdevamo 3-0 a fine primo tempo. Ibrahimovic prese la borsa, la lanciò e le diede un calcio. C’era stata un po’ di maretta, ma fortunatamente abbiamo risolto. Credo che Allegri nella gestione sia molto, molto bravo. Avevamo una squadra fantastica, fatta di campioni assoluti, veri, oggi se ne vedono poche così. Gestire quel tipo di rosa non era facile e io credo che in questo sia un maestro perché ti fa star bene, ti fa lavorar bene, è la sua qualità più grande per me”.

Su Spalletti

"Era geniale, c'è stata un'evoluzione calcistica importante, portò questo modo di giocare inusuale e quella Roma giocava benissimo a calcio, a memoria. Eravamo una squadra forte, c'era Totti davanti e ci divertivamo. A volte ho fatto delle sue esercitazioni e dicevo ai ragazzi come ci divertivamo a fare cose anche noiose perché ci trasmetteva quella voglia, quella passione, quei principi. La palla andava a duemila all'ora, era un calcio fatto bene. Mi porto dietro tante cose, per me è uno dei più bravi, ma è un personaggio particolare. È molto simpatico e nell'essere molto professionale e anche un po' pazzoide. Mi suono alla porta all'una di notte perché era a cena dal suo collaboratore che abitava nello stesso palazzo mio. Era venuto solo a controllare, chiedendomi cosa stessi facendo. Gli ho detto che ero a dormire ed è andato via".