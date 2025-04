Savona: “Rimanere nella Juventus offre un grande vantaggio”

Nicolò Savona ha parlato dei vantaggi tangibili di vestire la maglia della Juve: il giocatore ha spiegato cosa significa stare in bianconero

Intervistato per Ultimo Uomo, ha parlato il terzino destro della Juventus, Nicolò Savona. Ecco le sue parole: “Rimanere sempre in un club come la Juventus è un grande vantaggio, perché offre molte più risorse rispetto ad altre squadre. Ad esempio, dopo aver giocato nelle giovanili, sono andato un anno in prestito alla SPAL e ho subito notato le differenze. Non fraintendermi, mi sono trovato molto bene alla SPAL e ho un ottimo ricordo di quell’esperienza, ma è certo che le strutture, le persone e gli standard di alto livello che la Juventus mette a disposizione non si trovano facilmente altrove”.

Savona: “Nei campi giovanili manca l’astuzia che hanno i giocatori più grandi”

Il calciatore ha proseguito: "Siamo abituati al campionato giovanile, dove affrontiamo solo coetanei. Lì manca l'esperienza e l'astuzia che hanno giocatori più grandi, di 25-30 anni, che sono nel calcio da tanto tempo. Inoltre, si fanno esperienze significative negli spogliatoi e si gioca in stadi importanti, il che aiuta a crescere molto. Passare dalla Serie C alla Serie A è complicato, perché ci sono due divisioni di differenza. Però, credo che allenandosi con costanza a un certo tipo di preparazione, ritmo e con compagni di livello, le difficoltà diminuiscono col tempo, proprio perché l'adattamento è graduale".