Commisso: “Vlahovic e Chiesa? Soldi, quale amore per la maglia!”

Dal suo arrivo in Italia Rocco Commisso ha subito sorpreso tutti per la sua comunicazione schietta e senza filtri. Il presidente della Fiorentina oggi è tornato a parlare del calcio italiano: “La mancanza dei ricavi è il nostro problema numero uno, non ci sono. Sia il Milan che l’Inter vogliono ridurre i loro costi, pur avendo ricavi tre-quattro volte superiori ai nostro. Questo è il mio dilemma, però non posso spendere ogni anno 40 milioni. Fino a oggi ho messo molti soldi per portare avanti la Fiorentina senza debiti e posso garantire che non ne avrà mai. Però non posso dichiarare chi prenderemo e se reggeremo la competizione con squadre per noi inarrivabili“.