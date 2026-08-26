La Juventus si prepara alla prima sfida stagionale all’Allianz Stadium. I bianconeri affronteranno il Parma sabato 29 agosto alle ore 20:45, nella gara valida per la seconda giornata di Serie A.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato.

Fourneau arbitra Juve-Parma

A dirigere la sfida sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Il direttore di gara romano sarà titolo affiancato dagli assistenti Christian Rossi di La Spezia e Alessandro Lo Cicero di Brescia.

Il quarto uomo sarà invece Simone Sozza della sezione di Seregno.

VAR, c’è Meraviglia

Per quanto riguarda la sala VAR, l’incarico è stato affidato a Francesco Meraviglia di Pistoia. Al suo fianco, nel ruolo di assistente al video, ci sarà Marco Piccinini di Forlì.