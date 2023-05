Juve, lampi di vero Chiesa: due assist nelle ultime due partite

Se Pogba è la pessima notizia di giornata in casa Juve , i bianconeri possono però sorridere per Federico Chiesa . L'esterno italiano sembra aver ormai superato l'infortunio e sta cominciando a tornare su altissimi livelli.

A dimostrarlo ci sono i due assist nelle ultime due partite di Serie A : non ci riusciva da marzo 2021. Contro la Cremonese l'attaccante italiano è sembrato particolarmente in forma, finalmente decisivo grazie ai suoi scatti e al dribbling ubriacante.

Come se non bastasse, in questa stagione soltanto Gerard Deulofeu ha impiegato meno partite in Serie A per fornire 5 assist. Chiesa ci ha impiegato 18 partite mentre l'attaccante dell'Udinese soltanto 16.