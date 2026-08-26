La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Kamil Grabara. Il portiere polacco è un nuovo giocatore bianconero e arriva dal Wolfsburg con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027.

L’estremo difensore sarà a disposizione di Luciano Spalletti e andrà a completare il reparto dei portieri della Juventus alle spalle di Guglielmo Vicario.

Il comunicato della Juventus

Il club bianconero ha comunicato ufficialmente tutti i dettagli dell’operazione attraverso una nota pubblicata sul proprio sito:

“Torino, 25 agosto 2026 – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società VfL Wolfsburg per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kamil Grabara a fronte di un corrispettivo di € 0,5 milioni, oltre ad oneri accessori pari a 0,2 milioni.”

L’accordo prevede inoltre la possibilità di incrementare il costo del prestito fino a 0,3 milioni di euro al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

La Juventus ha anche mantenuto una facoltà di acquisto a titolo definitivo del portiere. Il corrispettivo per l’eventuale riscatto è stato fissato a 11,5 milioni di euro, pagabili in tre esercizi.