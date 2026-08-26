La Juventus Women è pronta a tornare in campo per un appuntamento fondamentale del proprio percorso europeo. Le bianconere saranno impegnate oggi, mercoledì 26 agosto alle ore 20:45, sul campo del St. Polten, nella gara d'andata del terzo turno di qualificazione della UEFA Women's Champions League.

In palio c'è un posto nella League Phase della competizione continentale. Alla vigilia della sfida, il tecnico Isaac Guerrero ha presentato la partita, soffermandosi sulle difficoltà dell'avversario e sulle qualità che si aspetta dalla sua squadra.

Guerrero: “Il St. Polten è una squadra forte”

L'allenatore bianconero ha evidenziato il valore della formazione austriaca, protagonista di un percorso importante nei precedenti turni di qualificazione.

“Sì, noi siamo consapevoli che oggi dobbiamo affrontare una squadra forte, un gruppo duro: un club che è stata capace, prima di tutto, di battere l'Austria Vienna che ha vinto il campionato austriaco e anche nel secondo turno di qualificazione ha superato partite non semplici. Il St. Polten è stato in grado di eliminare dalla corsa alla League Phase lo Sporting Lisbona, che è una squadra di livello assoluto anche in ambito europeo. Insomma, sappiamo che non è un impegno da prendere sottogamba, ma contro un gruppo che farà di tutto per metterci in difficoltà e per provare a conquistare l'accesso alla League Phase di UEFA Women's Champions League.

Non è importante partire in casa o in trasferta, ma con il piede giusto: a volte riesci a farlo meglio su un campo che conosci di più e quindi è un vantaggio essere in casa. Altre volte invece è più complesso il ritorno in trasferta e quindi preferisci mantenere quel margine, anche minimo, per i secondi 90 minuti: non è una scienza esatta, ma noi siamo molto fiduciosi di fare una bella partita oggi e questo è ciò che conta di più. Lo avranno il sostegno dei loro tifosi, noi dei nostri, ma non riesco a dire se è meglio o peggio partire in trasferta: te lo posso far sapere tra una settimana…”

“Mi aspetto carattere e la voglia di essere protagoniste”

Guerrero ha poi sottolineato la crescita della squadra nelle ultime settimane, evidenziando la maturità mostrata dal gruppo.

“In questa squadra vedo già dei grandi segni di maturità: hanno iniziato a lavorare duro dal 6 luglio e sto vedendo una crescita da parte del gruppo, hanno superato squadre impegnative nel Mini-Tournament di Biella e adesso quello che mi aspetto dalla mia squadra è che prosegua su questo solco, affrontando la partita di oggi con personalità, con maturità. Sono sicuro che lo faranno al di là del risultato, entreranno con lo spirito giusto in campo provando a essere protagoniste come sempre successo in queste prime settimane.

Io non guardo molto la carta d'identità delle ragazze: loro parlano nel campo e io mi aspetto dalla prima all'ultima e dall'ultima alla prima una risposta d'alto livello come hanno fatto nelle partite precedenti che abbiamo giocato tra amichevoli e gare ufficiali. È vero che noi abbiamo un gruppo importante di ragazze che hanno esperienza in questa competizione e sono sicuro che loro hanno questa voglia e questa fame di tornare a giocare questa competizione e faranno del loro meglio fianco a fianco a tutte le altre nostre calciatrici che magari non hanno ancora vissuto questa esperienza. Abbiamo tanto talento in spogliatoio, dobbiamo solo metterlo in mostra”.