La trattativa per portare Franck Kessié alla Juventus è entrata in una fase particolarmente calda. La dirigenza bianconera continua a lavorare per definire l’operazione e regalare a Luciano Spalletti un rinforzo di esperienza e qualità per il centrocampo.

Come riferito da Fabrizio Romano, il club torinese ha intensificato i propri movimenti dopo aver definito alcune importanti operazioni in uscita.

Kessié nel mirino: la situazione

La rescissione di Arthur e la cessione di Fabio Miretti al Besiktas hanno permesso alla Juventus di liberare spazio sia nella rosa sia dal punto di vista del monte ingaggi. Una situazione che può favorire l’eventuale arrivo dell’ex centrocampista di Milan e Barcellona.

I bianconeri stanno ora cercando di trovare un’intesa con l’entourage del giocatore sui termini dell’operazione. Il tempo stringe e la concorrenza non manca.

Kessié, attenzione alla concorrenza araba

Sul centrocampista ivoriano si sono mossi diversi club internazionali. In particolare, l’Al Ittihad starebbe spingendo con forza per convincere Kessié, mettendo sul tavolo un’offerta economica particolarmente importante.

La proposta araba rappresenta un ostacolo per la Juventus, che dovrà cercare di trovare la formula giusta per convincere il calciatore a scegliere Torino.

Perché Kessié piace a Spalletti

Per la Juventus, Kessié rappresenterebbe un profilo ideale per aumentare forza fisica, quantità e capacità di inserimento nel centrocampo bianconero.

Il giocatore conosce inoltre molto bene la Serie A, avendo già vestito la maglia del Milan. Un fattore che potrebbe agevolarne l’inserimento nel gruppo e nel sistema di gioco di Spalletti.

Nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti tra la dirigenza juventina e gli agenti del centrocampista. I bianconeri vogliono accelerare per cercare di trovare un punto d’incontro e superare la concorrenza dei club sauditi.