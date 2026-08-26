Jonathan David apre all’Atletico Madrid: la Juventus potrebbe trattare con i Colchoneros uno scambio con Alexander Sorloth.
Il mercato della Juventus in attacco potrebbe entrare nel vivo con un'operazione sull'asse Torino-Madrid. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Jonathan David avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi all'Atletico Madrid, che nelle ultime ore avrebbe manifestato interesse per l'attaccante canadese.
David apre all’Atletico Madrid
Il possibile addio di David potrebbe modificare ulteriormente le strategie della Juventus nel reparto offensivo. Il centravanti classe 2000 avrebbe infatti dato il proprio gradimento alla destinazione spagnola, aprendo così alla possibilità di una trattativa tra i due club.
I bianconeri sarebbero pronti a sfruttare il possibile interesse dei Colchoneros per provare a inserire nell'operazione un giocatore particolarmente gradito.
Juventus, idea scambio con Sorloth
Il nome è quello di Alexander Sorloth, centravanti norvegese classe 1995 da tempo seguito dalla Juventus. Il giocatore dell'Atletico Madrid potrebbe rappresentare il profilo ideale per completare l'attacco e offrire a Luciano Spalletti caratteristiche differenti rispetto agli altri centravanti presenti in rosa.
La Juventus potrebbe quindi provare a impostare uno scambio tra David e Sorloth, con entrambi i trasferimenti eventualmente strutturati attraverso la formula del prestito.
La formula dell’operazione
Una delle ipotesi sul tavolo sarebbe quella di inserire anche diritti di riscatto all'interno dei rispettivi accordi, lasciando così ai due club la possibilità di valutare i giocatori durante la stagione prima di procedere eventualmente agli acquisti definitivi.
Si tratta al momento di un'ipotesi di mercato che dovrà essere approfondita nei prossimi contatti tra Juventus e Atletico Madrid. L'apertura di David ai Colchoneros, però, potrebbe rappresentare il primo passo verso una trattativa destinata a coinvolgere anche Sorloth.
© RIPRODUZIONE RISERVATA