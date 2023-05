Chelsea, attaccante cercasi: Blues pronti a spendere 100 milioni per Vlahovic

Secondo i media inglesi il Chelsea è pronto a spendere 100 milioni per un attaccante: occhi sull'attaccante della Juve e non solo

redazionejuvenews

Da Enzo Fernandez a Mudryk passando per Sterling e Madueke: le ultime sessioni di calciomercato del Chelsea sono state ricche di grandissimi colpi. Il nuovo proprietario dei Blues Boehly ha speso più di 600 milioni di sterline per costruire una squadra stellare, ma i risultati sono stati tutt'altro che positivi. Dopo aver iniziato la stagione con Tuchel, la squadra londinese ha licenziato l'allenatore tedesco per puntare su Potter, a sua volta esonerato nel finale di stagione in favore di Lampard. Al momento il Chelsea è 11esimo in campionato a quota 43 punti, ben lontano dalla qualificazione in Champions, Europa o Conference League. Per questo la prossima estate i Blues sono pronti a mettere di nuovo mano al portafoglio: 100 milioni per un nuovo attaccante.

Il più grande difetto del Chelsea in questa stagione è stata infatti la finalizzazione; Havertz non è una vera punta e tutti gli altri attaccanti hanno lasciato a desiderare. Come riportato dal giornalista Rudy Galetti, quindi, Boehly sarebbe pronto a fare follie pur di regalare alla sua squadra un'attaccante di peso. I nomi sulla lista sono tre. Il primo è Victor Osimhen, capocannoniere della Serie A e autore di una stagione incredibile con il Napoli. Sull'attaccante nigeriano però sono forti gli interessi di tanti club in giro per l'Europa e per questo il Chelsea ha già pronti due piani B.

La principale alternativa pare essere l'attaccante della Juve Dusan Vlahovic, che in questa stagione ha avuto non pochi problemi a Torino. Di fronte a un'offerta da 100 milioni la Vecchia Signora potrebbe lasciarlo partire senza troppi rimpianti. La terza scelta è invece Randal Kolo Muani dell'Eintracht Francoforte, profilo completamente differente rispetto a Osimhen e Vlahovic e per questo più indietro nelle idee del presidente del Chelsea. Il Chelsea si prepara quindi all'ennesima estate all'insegna degli acquisti a tre cifre. 100 milioni per uno tra Osimhen, Vlahovic e Kolo Muani, staremo a vedere.