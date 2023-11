Juve, collaborazione con la Fondazione Libellula: la nota

La patch sarà presente sulle maglie della Juventus in occasione di Juventus Next Gen-Arezzo, in programma il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, e poi per Napoli-Juventus Women e Juventus-Inter del 26 novembre. Un simbolo per raccontare un impegno profondo e che non conosce pause. La violenza contro le donne e la discriminazione di genere sono una violazione dei diritti umani inaccettabile e contro cui Juventus e Fondazione Libellula continueranno a sensibilizzare ogni giorno. Fondazione Libellula, attraverso il proprio Network, opera nelle aziende con attività dedicate a contrastare stereotipi, pregiudizi e molestie, promuovendo l’empowerment e una cultura inclusiva.