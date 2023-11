Allegri: “Giochiamo contro i favoriti, sarà stimolante”

Il tecnico della Juventus presenta la partita in programma domani sera contro i nerazzurri tra le mura dell'Allianz Stadium

La Juventus scenderà in campo domani sera contro l'inter nella partita valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di SerieA. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri presenta la partita in conferenza tra le mura amiche dell'Allianz Stadium.

JUVE - "La stiamo vivendo nel migliore dei modi, i nazionali sono tornati bene e ci stiamo preparando al meglio".

ATTEGGIAMENTO - "Per noi è una partita molto importante. È una tappa importante nel percorso di crescita della squadra. Giochiamo contro i favoriti del campionato, sarà stimolante".

SFIDA - "Per noi è molto importante, è una tappa del percorso di crescita che stiamo facendo, detto ciò mancano ancora tante partite, ma loro sono più pronti di noi perchè sono già consolidati".

INFORTUNATI - "Rientra Alex Sandro, Locatelli si è allenato e domani valuterò se farlo partire dall'inizio o se andrà in panchina".

MODULO - "Abbiamo Nicolussi, Cambiaso e Iling che possono fare le mezz'ali. Cambiare ora il sistema di gioco non mi sembra giusto".

ATTACCO - "Stanno tutti e cinque bene. Domani deciderò chi gioca, Chiesa è tornato e sta molto bene, dovrò decidere chi lo affiancherà tra Vlahovic, Milik e Kean. Ma comunque la partita sarà lunga e fisica e servirà l'apporto di tutti".

INTER - "Loro hanno detto che l'obiettivo numero uno per loro è lo scudetto, per noi è tornare a giocare la Champions. Per noi domani è un buon test".

SQUADRA - "I ragazzi sono pronti per giocare, come per tutte le altre partite. La partita di domani non decide niente, dovremo fare una buona prestazione consci del valore del nostro avversario. Poi le grandi partite si vincono sugli episodi".

INZAGHI - "Sta facendo un ottimo lavoro, è in testa al campionato, ha passato il turno di Champions e i numeri sono dalla sua. Ha una squadra che concede poco, dovremo essere molto bravi. Poi per fortuna domani si gioca, ci sarà lo stadio pieno e sarà una bella serata di sport. Domani è una tappa importante ma non decide nulla".

CLASSIFICA - "Da tanto non giocavamo una partita che vale il primo posto. Noi dobbiamo desiderare la vittoria domani come abbiamo desiderato di vincere le altre. Dobbiamo essere coesi, consci dei nostri limiti da far diventare punti di forza. Domani si inizia alle 20:45 e non si sa mai come va, ma importante sarà interpretare al meglio i momenti della partita".

CENTROCAMPO - "Devo valutare domani, anche pensando ai cambi. Uno davanti alla difesa giocherà, domani vedremo chi sarà".

VLAHOVIC - "Dusan ha iniziato bene e sono sicuro che tornerà a fare gol importanti perchè è un giocatore di assoluto valore".

MAROTTA - "Sta facendo un ottimo lavoro all'inter, posso solo fargli i complimenti, anche perchè anche lui è un grande comunicatore".

CERTEZZE - "Ho un gruppo solido e coeso, poi nel calcio succede di tutto ma siamo pronti per giocare domani sera".

SCUDETTO - "L'inter è la favorita, poi Milan e Napoli sono le prime antagoniste. Noi dobbiamo guardare la quinta, continuando a lavorare e desiderare le cose. Quello che conta ora è domani, quello che succederà tra mesi non si sa. Dobbiamo essere sereni e non perdere certezze, facendo prestazioni solide".

