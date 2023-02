Juve, Allegri: “E’ un periodo complicato: per vincere serve il giusto spirito”

Al termine della partita di Coppa Italia contro la Lazio, l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Mediaset: "Stasera abbiamo giocato bene, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento. Contro il Monza nel primo tempo non c'era stata la giusta mentalità. La squadra doveva capire che per vincere le partite bisogna avere il giusto spirito, giocando con pazienza contro il buon pressing della Lazio".

"La squadra ha fatto una buona partita - ha continuato, poi nel secondo tempo la Lazio ha preso il dominio del possesso e noi abbiamo giocato di ripartenze. E' un periodo complicato ma abbiamo messo una buona base per ripartire in campionato".

Sui singoli: "Locatelli ha fatto una partita di alto livello. Sta diventando un esempio per tutta la squadra, per come si affrontano le partite. Ha il DNA della Juventus dentro. Chiesa ha fatto alcune buone cose, così come Vlahovic".