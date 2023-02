Coppa Italia, in semifinale sarà Juve-Inter: 3 motivi per vincere

La Juve affronterà l'Inter nella semifinale di Coppa Italia: 3 motivi per cui i bianconeri puntano a vincere

redazionejuvenews

Grazie alla vittoria per 1-0 contro la Lazio, la Juve ha raggiunto le semifinali di Coppa Italia. Da una parte del tabellone i bianconeri affronteranno l'Inter, mentre dall'altra a sfidarsi saranno Fiorentina e Cremonese. Per la squadra di Massimiliano Allegri sarà quindi una sorta di finale anticipata: senza nulla togliere alle squadre di Italiano e Ballardini, chi passa il turno ha serie possibilità di alzare al cielo la coppa. Per i bianconeri sarebbe un risultato fondamentale.

Il primo motivo è puramente d'orgoglio. In una stagione difficile e caratterizzata dalla penalizzazione in classifica di 15 punti, vincere la Coppa Italia sarebbe un traguardo importantissimo. La coppa nazionale, infatti, potrebbe essere il trofeo più semplice da raggiungere, così da non terminare l'annata con zero tituli. Il secondo motivo è di natura economica: vincere la Coppa Italia significherebbe aiutare le casse del club, cosa sempre gradita.

Il più importante potrebbe però essere il terzo. Alzando la Coppa al cielo, infatti, la Juve guadagnerebbe automaticamente un posto in Europa League. Dopo la penalizzazione in classifica i bianconeri si trovano ora al 13esimo posto in classifica e raggiungere attraverso il piazzamento in Serie A la Champions o l'Europa League sembra abbastanza difficile. Ecco quindi che la Coppa Italia diventa il modo più facile per giocare le prossime competizioni europee: la squadra di Allegri riuscirà a battere l'Inter?