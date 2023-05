Juve, shock Pogna: titolare dopo 390 giorni e subito infortunato

Titolare per la prima volta dal suo ritorno alla Juve, contro la Cremonese Pogba ha subito l'ennesimo infortunio di una stagione da incubo

redazionejuvenews

Le lacrime sul volto di Pogba al momento del cambio sono il riassunto della stagione del centrocampista francese. Contro la Cremonese il classe 1993 è stato infatti fermato dall'ennesimo infortunio. Per lui questa annata sembra ormai un girone dell'inferno. Titolare dopo ben 390 giorni dal suo ritorno a Torino, il Polpo sembrava al settimo cielo. "Non pensava di giocare e invece oggi gli ho fatto una sorpresa", aveva detto Allegri nel pre partita. Una sorpresa che dopo poco più di 20 minuti di gioco si è trasformata in un incubo. Il francese si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio: infortunio muscolare al quadricipite della coscia sinistra.

Al termine della partita l'allenatore bianconero ha detto: "Pogba? Siamo tutti dispiaciuti, stava facendo anche discretamente bene e senza di lui abbiamo faticato a trovare le posizioni. Ora dovrà sicuramente fermarsi di nuovo, ha sentito dolore sul quadricipite". Con appena tre partita di Serie A ancora da giocare è probabile quindi che la stagione dell'ex United sia già finita. Per lui appena 161 minuti in campo con la Juve. Numeri che fanno ancora più riflettere se si pensa che il francese ha un contratto di 4 anni a 8 milioni di euro a stagione. Se la sua stagione fosse già davvero finita, la Juve nel 2022/23 avrebbe pagato Pogba poco meno di 50000 euro per minuto giocato. Un'enormità. Una cifra che sottolinea ancora di più come il Pogback sia stato un flop sotto ogni punto di vista.

Ora la dirigenza bianconera dovrà ragionare sul da farsi. In vista della prossima stagione servirà sicuramente un rinforzo a centrocampo dato che Pogba non garantisce titolarità e che Rabiot sembra destinato ad andarsene. Per questo la Vecchia Signora studia alternative, tenendo anche conto che molto probabilmente faranno ritorno a Torino anche Zakaria, McKennie e Arthur. Chiunque sarà il nuovo direttore sportivo della Juve avrà molto da fare.