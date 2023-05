I TOP e FLOP di Juve-Cremonese: sprazzi di vero Chiesa, Vlahovic invece…

I migliori e i peggiori in campo tra i bianconeri nella sfida di Serie A tra Juve e Cremonese: si rivede Chiesa, non convince Vlahovic

Termina con una vittoria la partita della Juve contro la Cremonese , trascinata dai gol di Fagioli e Bremer. La squadra di Allegri porta a casa tre punti preziosi in ottica lotta Champions e ora può guardare con maggiore ottimismo alla semifinale di ritorno di Europa League contro il Siviglia. Ma chi sono stati i migliori e i peggiori in campo tra i bianconeri?

Tra i TOP impossibile non inserire Fagioli, autore di un gol pensatissimo e di estrema bellezza. La sassata che trafigge Carnesecchi sembra quasi voler spazzare via le critiche delle ultime uscite. Positiva anche la prova di Chiesa, finalmente pericoloso sulla fascia sinistra, e di Bremer, solido in fase difensiva e sempre pericoloso sui calci piazzati.