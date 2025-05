Juve, con la Champions scatta il rinnovo automatico di Tudor: gli scenari

Con la qualificazione alla prossima Champions League è scattato il rinnovo automatico di Tudor: cosa succede ora

Al termine della partita contro il Venezia Igor Tudor ha chiarito in maniera chiara quali sono le sue idee riguardanti il suo futuro sulla panchina della Juve: “La scelta finale si saprà presto ed è giusto così, ovvero che si sappia prima che qualcuno vada al Mondiale per Club. Perché se uno va la e non ha futuro, non è giusto neanche che va. Non per me, ma soprattutto per il club. Se uno va la e fa il Mondiale, ma non c’è il prossimo anno, non è una cosa corretta per nessuno. Non ne ho ancora parlato con la dirigenza. Siamo stati concentrati su questo fine campionato per non distrarci. Si parlerà presto. Sensazioni? Io sono sempre contento. Sono felice del lavoro fatto. Qualsiasi cosa succeda nella mia vita la accetto a braccia aperte”.

Juve, rinnovo automatico per Tudor… E ora?

Con la qualificazione alla prossima Champions League è però scattato il rinnovo automatico di Tudor fino al 2026. Tudor sarà quindi costretto ad andare al Mondiale per Club, a meno che non si voglia dimettere. Se invece fosse la Juve a voler rescindere il suo contratto, prima o dopo il Mondiale, potrebbe farlo ma sarebbe costretta a pagare una penale da 1 milione di euro. Situazione complessa.