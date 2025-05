Calciomercato Juve: si valuta un colpo totalmente a sorpresa

In casa Juventus si stanno facendo diverse valutazioni di calciomercato. Una è legata ad un possibile colpo a sorpresa

La Juventus ha acceso i suoi fari sul calciomercato. La capacità di spesa dipenderà, ovviamente, come sappiamo, dal quarto posto finale di Serie A. Ma, intanto, sperando che in quel di Venezia non si incappi di alcuna debacle, si programma di già. E infatti, sono già tanti i nomi sul taccuino del diesse Cristiano Giuntoli. Alcuni già evidenti, come quelli di Victor Osimhen e Sandro Tonali, altri più inaspettati. In questa seconda categoria possiamo inserire un profilo che viene tirato fuori, improvvisamente, da Tuttosport. Il quotidiano torinese, infatti, ha lanciato l’ipotesi Dan Ndoye per la Juventus.

Juventus: Ndoye nome a sorpresa per il calciomercato

Non chiamatelo colpo di fulmine. Questa la teoria di Tuttosport che spiega come la Juventus sia sulle tracce di Ndoye già da diverse settimane: tra marzo e aprile gli osservatori bianconeri lo hanno monitorato costantemente, anche dal vivo. Un lavoro silenzioso, ma mirato, che ha portato Cristiano Giuntoli anche a prendere una poltrona di osservazione in quel di Roma. Lì dove Ndoye, proprio lui, si è poi rivelato protagonista della scena segnando il gol vittoria che ha regalato al Bologna la Coppa Italia. Ed ecco quindi all’oggi dove la candidatura dell’elvetico sembra guadagnare sempre più credito.

Il suo biglietto da visita sono i numeri collezionati nella stagione in essere: nove gol e quattro assist nella bella stagione che ha regalato un trofeo al Bologna. Una stagione, quella degli elvetici, svoltata anche grazie alla intuizione di Vincenzo Italiano di centralizzare il raggio d’azione di Ndoye avvicinandolo alla porta. Una stagione, la sua, che non è passata inosservata. Oltre alla Juventus, infatti, starebbero prendendo informazioni anche altri club di Premier League. Tra questi, anche il Manchester United che un anno fa dal Bologna aveva prelevato le prestazioni di Joshua Zirkzee. La Juve è avvisata.