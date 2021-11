Juve, gli ottavi di Champions valgono ben 10 milioni. Vincere è possibile?

La vittoria contro lo Zenit assicura alla Juve l'accesso agli ottavi di finale di Champions League: 10 milioni di motivi per essere felici

L'inizio di stagione della Juventus in Serie A è stato uno dei più brutti della storia recente del club. I bianconeri dopo nove anni di dominio incontrastato sul campionato, quest'anno sta avendo moltissime difficoltà, anche a livello mentale. Una squadra debole, che molte volte è sembrata incapace di far fronte alle offensive avversarie e di rendersi pericolosa in fase d'attacco. Ma se in Serie A la situazione è disastrosa, non si può dire altrettanto in Champions League , dove il percorso della squadra di Massimiliano Allegri è praticamente perfetta. I bianconeri sono infatti primi nel girone H, con quattro vittorie nelle prime quattro partite, nove gol fatti e soltanto due subiti.

Grazie ai 12 punti conquistati, la Juventus è già automaticamente qualificata per gli ottavi di finale, risultato che vale circa 10 milioni per le casse del club. Una cifra che, vista la grave situazione economica non può che fare piacere. Fino ad ora i bianconeri hanno guadagnato ben 72 milioni di euro da questa Champions League, cifra che potrebbe aumentare di molto in caso di vittoria finale: "Ovviamente con l’obiettivo di incrementare i guadagni - ha rivelato la Gazzetta dello Sport -, non solo con i 2,8 milioni per ogni successo (e 930mila euro per i pareggi) ma auspicabilmente anche con i 10,6 milioni che frutterebbe l’accesso ai quarti, i 12,5 milioni per la semifinale. Altri 15,5 arrivano a chi va in finale, a cui se ne aggiungono 4,5 per la vincitrice".