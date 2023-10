Juve, i calciatori bianconeri impegni oggi con le Nazionali

Ecco il comunicato su Iling jr., unico tesserato della Vecchia Signora a disputare una partita internazionale questa sera, nella sfida di qualificazione agli europei u21 con la sua Inghilterra: "Questa sera - lunedì 16 ottobre 2023 - è il turno di Samuel Iling-Junior con l'Inghilterra Under 21. Sam, con la sua Nazionale, affronterà i pari età dell'Ucraina e anche in questo caso - come contro la Serbia Under 21 - il match sarà valevole per il girone di qualificazione all'Europeo di categoria.