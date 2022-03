Juve, post Macedonia Bonucci è nell’occhio del ciclone: quante critiche!

Dopo la sconfitta contro la Macedonia il difensore della Juve Leonardo Bonucci è finito nel mirino delle critiche. Ecco perchè

La sconfitta dell' Italia contro la Macedonia è stata tanto inaspettata quanto dolorosa. Una giornata che passerà alla storia del calcio italiano, che lascerà cicatrici profonde dentro e fuori dello spogliatoio Azzurro. Questa sera la nazionale tornerà in campo, questa volta contro la Turchia . Ma la domanda che si sono fatti in molti è: perchè? Questa finalina tra squadre sconfitte serve soltanto in ottica Ranking Uefa, ma per molti ha il sapore di una presa in giro, di un dito nella piaga.

In tutto questo non mancano le critiche, puntuali come un orologio svizzero. Sotto la lente d'ingrandimento sono finite le parole dette ieri in conferenza stampa dal difensore della Juventus Leonardo Bonucci, che ha criticato la formula dei Playoff: "Siamo andati a giocarci tutto in una partita secca, che è una cosa assurda proprio come regolamento. Purtroppo è stato deciso così, ma è una decisione folle: si gioca per tutto il girone, per tutte le partite nelle varie coppe con la formula dell'andata e ritorno, e per andare al Mondiale giochi una partita secca dove può succedere di tutto, come abbiamo visto? Ci sono Nazionali qualificate in altre confederazioni che hanno perso 4 o 5 partite, mentre noi per un gol subito al 92' nell'unica partita persa siamo a casa. È una follia questa nuova formula".