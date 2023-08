Juve, Bonucci risponde ad Allegri: “La mancanza di rispetto…”

Leonardo Bonucci , calciatore della Juventus , ha detto la sua su Instagram, lanciando una frecciatina ai bianconeri. Ecco il contenuto della sua storia sul social: "Quando qualcuno vi manca di rispetto, attenzione all'impulso di ottenere subito il suo rispetto. Perché la mancanza di rispetto non è una valutazione del tuo lavoro, ma un segnale del tuo carattere".

Anche oggi Allegri in conferenza ha parlato della situazione: "Abbiamo già parlato, non c’è da aggiungere nessun commento. Non serve a niente, lui sa la sua situazione. La Juventus è stata chiara, andiamo avanti".