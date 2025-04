Juve, Bonacini: “Arrivo di Tudor scelta obiettivamente giusta”

Stefano Bonacini ha parlato dell'approdo alla Juve di Igor Tudor: per l'ex dirigente, la scelta sarebbe da considerarsi obiettivamente giusta

Intervistato per TJ, Stefano Bonacini ha parlato del cambio alla guida tecnica della Juventus. Ecco le sue parole: “La scelta è stata obbligata, gli ultimi risultati di Motta non sono stati all’altezza e la dirigenza ha deciso di sostituirlo. Obiettivamente hanno fatto bene. C’è stata subito una scossa. Tudor poi ha sempre fatto bene ovunque è andato. E’ juventino, ha la mentalità giusta e mi dicono sia una persona molto intelligente. I risultati conseguiti sono buoni, anche perché oggi è diventato difficile far punti con chiunque”.

Bonacini: “Con il 4° posto terrei Tudor”

L'ex proprietario del Carpi ha proseguito: "Da tifoso juventino, mi auguro che venga raggiunto il 4° posto. Il Bologna non è l'unica contendente, bisognerà tenere in considerazione fino alla fine la Lazio che ora concentrerà tutte le sue energie sul campionato e la Roma che è lì vicino. La Juve poi non ha un calendario molto semplice, da qui a fine stagione ci saranno due trasferte insidiose al Dall'Ara e all'Olimpico. Speriamo possa andare tutto per il meglio. Conferma Tudor? Non conosco le dinamiche interne della società, posso solo dire che arrivare in Champions è un gran risultato. Specialmente per come si erano messe le cose ad un certo punto della stagione, visto che le aspettative iniziali erano ben diverse da queste. Sinceramente sì, lo terrei. Se dovesse centrare il quarto posto, avrebbe fatto più del suo".