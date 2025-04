Rassegna stampa – Juve pesante: Tudor col doppio bomber contro il Parma

Dalla sfida dei bianconeri contro il Parma fino al derby della Madonnina: tutte le principali notizie sulla Juve e non solo

Oggi è mercoledì 23 aprile 2025

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Derby da brividi”. In alto: “Il grande abbraccio a Papa Francesco”. A lato: “Juve, la nuova coppia”. E ancora: “Tudor a Parma lancia Vlahovic e Kolo Muani insieme dall’inizio”. E poi: “Volata per l’Europa: Lazio e Genoa” e “Toro forza 2000 con Casadei, Ricci e Gineitis”. In basso: “Inter-Roma domenica alle 15”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con il derby della Madonnina: “Tutto da perdere”. I alto: “L’abbraccio”. A lato: “Vlahovic in tandem con Muani“, “Taty e Dia missione riscatto” e “Rocco riparte da Kean”. In taglio basso: “Sallustro, il principe delle figurine”, “Morto Farina: da Pablito a Berlusconi” e “Ancelotti: Anno duro ma io amo il Real”.

Tuttosport

"Tudor sveglia Vlahovic e Kolo", questo il titolo di Tuttosport. In alto: "Papa: lo sport si riferma". A lato: "Toro, serve il riscatto. E Casadei ritrova Ricci", "Inter-Milan, Coppa paura. Nel derby c'è da farsi male". In taglio basso: "Estasi Conegliano. 8 scudetti, 7 di fila" e "Sinner non merita tutto questo odio".