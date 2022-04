Juve-Bologna, precedenti e quote: tanta fatica per i rossoblù

Alle 18:30 i bianconeri ospiteranno la squadra emiliana all'Allianz Stadium. Le ultime sfide e i bookmakers dicono che non ci sarà storia.

Oggi alle 18:30 all'Allianz Stadium di Torino la Juventus ospiterà il Bologna . Il pronostico è chiaramente a favore dei bianconeri e non potrebbe essere altrimenti. La Juve infatti ha vinto tutte le ultime 8 sfide giocate in Serie A contro la squadra rossoblù . Inoltre, nelle sei più recenti ha segnato almeno 2 reti (lo scorso anno 2-0, con i gol di Arthur e McKennie). Inoltre il rendimento esterno della formazione di Mihajlovic è molto negativo. Nel girone di ritorno il Bologna infatti ha raccolto solo 2 punti: nessuno ha fatto peggio .

In generale inoltre, negli ultimi 25 confronti , gli emiliani hanno portato via da Torino i tre punti soltanto una volta . Era il febbraio del 2011 e il Bologna vinse con la doppietta dell'ex Marco Di Vaio . E anche per quanto riguarda le gare giocate allo stadio Dall'Ara , le cose non cambiano. I precedenti parlano comunque bianconero: la Juve ha vinto tutte le ultime 11 partite contro la squadra rossoblù , che è quella contro cui la Vecchia Signora ha la striscia aperta di vittorie più lunga . In queste gare la Juve ha segnato ben 26 reti, più di 2 a partita . Nella gara di andata il successo bianconero a Bologna aveva portato la firma di Morata e Cuadrado.

Un dato positivo per il Bologna però c'è. La squadra di Mihajlovic ha collezionato ben 11 clean sheet in questa Serie A. Un numero in controtendenza con le due stagioni precedenti: 5 nel 2020-21, solo 1 nel 2019-20. Nell'ultimo turno i rossoblù sono tornati alla vittoria, battendo in casa la Sampdoria per 2-0. Nel turno precedente invece avevano bloccato sullo 0-0 il Milan a San Siro. La Juve invece nell'ultima giornata ha vinto in rimonta a Cagliari dopo aver perso il Derby d'Italia contro l'Inter la settimana precedente. La squadra di Allegri vuole continuare a essere la miglior squadra del girone di ritorno: finora sono arrivati 28 punti, nessuno ha fatto meglio della Juve.