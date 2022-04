Brambati: “Allegri sta facendo un gran lavoro senza lamentarsi”

Massimo Brambati, procuratore, ha detto la sua sulle ultime giornata del campionato e sulla Juventus di Allegri.

redazionejuvenews

Massimo Brambati, procuratore, ha rilasciato delle dichiarazioni su TMW Radio, parlando del campionato di Serie A e della Juventus. Ecco le sue parole sui bianconeri: "Io penso che se qualcuno avesse le assenze cha sta avendo Allegri in questo periodo, si piangerebbe addosso ad ogni conferenza stampa. Tra un centrocampo martoriato e l’assenza di un calciatore fondamentale come Chiesa, Allegri sta facendo un gran lavoro senza lamentarsi. La Juventus deve fare attenzione a questa partita. Se non entra in campo con la giusta cattiveria rischia di inciampare. Il Bologna è una squadra di alti e bassi, adesso sta avendo un periodo di altri. Mi associo alle parole di Allegri con l’augurio di rivedere in panchina al più presto Mihajlovic. Secondo me deve pensare solamente al quarto posto. Quelle dietro sono tutte e tre da temere e corrono. Ricordiamo che deve affrontare Lazio e Fiorentina ancora in campionato. Dopo aver visto la Fiorentina di Napoli deve temere i viola anche per la semifinale di ritorno."

Sul paragone con Pirlo: "E’ difficile da dire con certezza. Possiamo per analizzare che Pirlo aveva Cristiano Ronaldo che sicuramente portava tantissimi punti ai bianconeri. Io penso che Allegri abbia messo il proprio zampino per mandar via Ronaldo, anche perché la prima giornata lo mise in panchina. Responsabilità da dividere naturalmente con la società. mi ha stupito che i bianconeri sono rimasti quasi sorpresi da quella situazione."

Sull'Inter e il confronto tra Inzaghi e Conte: "Io non lo paragono assolutamente a Conte. Quando è arrivato Conte l’Inter arrivava a 20 punti dalla Juventus. In più la Juventus era quella di Ronaldo e non questa che è in fase di calo. Inzaghi deve tenere il grande ritmo che ha avuto Conte. Come detto mi aspettavo per la qualità e la rosa in sé che l’Inter avesse già il campionato in tasca."