In vista della sfida contro il Bologna la Juve ha pubblicato un interessante approfondimento sul match del passato

In vista della sfida contro il Bologna la Juve ha pubblicato un interessante approfondimento sul match del passato: “Domenica 4 maggio 2024 importante sfida per la Juventus, in campo al Dall’Ara contro la squadra felsinea. 3-3 il punteggio dell’ultimo precedente, ma oggi andiamo a vedere un Bologna-Juve del 2021. La Juventus schierata prima del calcio d’inizio al Dall’Ara: un 4-3-3 composto da Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; McKennie, Arthur, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Kean“.

Juve, il ricordo del match contro il Bologna del maggio 2021

“Si inizia la gara in una serata nebbiosa. Ma quel che succede al sesto minuto è assolutamente visibile. La Juve passa con una combinazione dai tempi e dall’esecuzione perfetti: Morata affida la palla a Bernardeschi, che gliela restituisce in profondità con un assist-tunnel. Alvaro gira la sfera di prima intenzione alle spalle del portiere. La rete che fissa il punteggio sul definitivo 2-0 la realizza Juan Cuadrado a metà della ripresa. Un gol tipico di Juan, che si avvicina all’area a piccoli passi, supera Svanberg in dribbling e sferra una conclusione potente che va a indirizzarsi all’incrocio dei pali”, ha concluso. Nel frattempo arrivano importanti novità sul mercato della Vecchia Signora: annuncio improvviso, Retegui alla Juve <<<