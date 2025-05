Retegui alla Juventus: annuncio improvviso| Mercato

Novità niente male, riguardanti la possibilità di vedere Retegui alla Juventus: ecco cosa c'è da sapere, le ultimissime

L’attacco della Juventus è tutto da rifare. Il reparto si è rivelato uno dei punti dolenti della squadra precedentemente affidata a Thiago Motta, non a caso il tecnico brasiliano ha dovuto pagare dazio – per questa e tante altre cose – ed è stato per sempre abbandonato dalla panchina bianconera. Al suo posto Igor Tudor che, nonostante la sconfitta di Parma, si è subito rimesso in carreggiata per il quarto posto battendo agilmente il Monza in casa. Ma le questioni legate all’attacco non sono ancora svanite. In quattro partite solo una volta un attaccante di ruolo è andato in gol: Kolo Muani nell’ultima sfida vinta sul Monza. Rimangono quindi i problemi: Kolo Muani difficilmente verrà riscattato a quella cifra dal Paris Saint Germain, Arek Milik non rientra più nei piani, Dusan Vlahovic verrà sacrificato per finanziare il calciomercato. Insomma, per farla breve, serve un attaccante. Uno che abbia una grande confidenza con il gol.

Retegui alla Juventus: ecco cosa sappiamo / News calciomercato

Da qui, l’idea Mateo Retegui. La Juventus ha bisogno di gol vuole affidarsi a chi di gol ne sta facendo più di tutti in Serie A. l’attaccante Italo-argentino, infatti, guida la classifica marcatori con 24 gol. pensare a lui è quasi inevitabile. Ma l’affare è fattibile? Sì e no. Nel senso che l’Atalanta non vorrebbe privarsene ma non vuole nemmeno più convincere i propri giocatori a rimanere. Se Retegui facesse sapere di voler andare alla Juventus, si aprirebbe la possibilità. Certo, i Percassi non lo daranno via a portafoglio leggero. Cristiano Giuntoli deve entrare nell’ottica delle idee di dover sborsare almeno 50 milioni di euro per l’attaccante. Sono tanti, ma c’è anche la convinzione di poter raggiungere questa cifra grazie alla qualificazione in Champions League e grazie ai soldi derivanti dalla cessione di Vlahovic. Situazione da work in progress, insomma. Vedremo cosa accadrà.