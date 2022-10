Benfica, la stoccata di Schimdt: “PSG? Hanno battuto la Juve senza problemi”

Mentre la Juve si prepara a affrontare il Maccabi Haifa , il Benfica è pronto a sfidare il PSG nell'altro match del girone di Champions League . Fino a ora la squadra portoghese e quella francese sono primi a parimerito con sei punti , ma per i lusitani non sarà affatto facile vincere.

Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Benfica Schmidt ha analizzato la partita contro il PSG: "Sarà una partita molto interessante, con grande intensità. Sarà una gara a tutto campo, con fase diversi e ritmi diversi. Penso che chi riuscirà a segnare per primo possa indirizzare poi l'esito del match. Sarà uno snodo decisivo per capire come potrà andare a finire. Del PSG abbiamo analizzato ogni gara giocata finora, in Ligue 1 e non solo. Abbiamo studiato anche quelle contro la Juventus e il Maccabi Haifa dove hanno giocato bene e hanno vinto senza grossi problemi".