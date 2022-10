Le probabili formazioni di Juve-Maccabi-Haifa: turno di riposo per Milik?

La Juve si prepara a scendere in campo in Champions League contro il Maccabi Haifa: andiamo alla scoperta delle due probabili formazioni

Neanche il tempo di festeggiare la vittoria contro il Bologna, che è subito il momento di pensare alla prossima partita. La Juve, infatti, si prepara a scendere in campo contro il Maccabi Haifa, match valido per i gironi di Champions League. Il cammino europeo dei bianconeri fino ad ora è stato particolarmente deludente, con due sconfitte in due partite. Domani la squadra di Allegri dovrà vincere a ogni costo: vietato sbagliare. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle due probabili formazioni.