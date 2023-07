Juve, il passaggio di Arthur alla Fiorentina legato al riscatto di Vlahovic

La cessione di Arthur dalla Juve alla Fiorentina potrebbe essere utilizzata dai bianconeri come uno sconto per il riscatto di Vlahovic.

La Juventusha ormai definito il trasferimento di Arthuralla Fiorentina, come raccontato dal giornalista di Dazn Orazio Accomando: "Juventus e Fiorentina hanno raggiunto l'intesa per il trasferimento di Arthur in Viola. Come anticipato, la formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto (2+18). La Juventus coprirà quasi la metà dell'ingaggio del brasiliano".