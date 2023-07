Arthur verso l'addio: il centrocampista brasiliano ex Barcellona arriverà alla corte di Vincenzo Italiano

Arthur in partenza: la Juve lo cederà alla Fiorentina tramite la formula del prestito oneroso. La Viola è vicina a chiudere la trattativa per il brasiliano: il centrocampista dovrebbe arrivare a Firenze nei prossimi giorni. La coppia Pradè-Burdisso sta per finalizzare il terzo colpo di questa sessione estiva di calciomercato, dopo aver 'scippato' Fabiano Parisi con un'accelerata improvvisa.