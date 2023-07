Mercato Juve / Colpo a sorpresa, Pedullà: “Contatti in corso per…”

La Juventus sta lavorando in sede di calciomercato per cercare di pianificare al meglio le prossime settimane. Giuntoli sta battagliando con Beppe Marotta su diversi calciatori e fra questi - come noto - c'è il discorso legato a Lukaku. L'oramai ex calciatore nerazzurro rimane in bilico e la Juve, semmai dovesse prenderlo, dovrà prima di ogni cosa piazzare Vlahovic. In questo senso ogni discorso è ancora aperto e per questo in queste ore si sta parlando anche di altri calciatori. Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione svelando allora un altro nome su cui i bianconeri avrebbero messo gli occhi.