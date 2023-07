Mercato Juve | Giuntoli ha scelto il prossimo colpo: Di Marzio lo svela!

Non sarà un'estate facile in casa Juve , che dopo due stagioni complesse si prepara a una vera e propria rivoluzione. La cura Giuntoli comincia a far vedere i primi effetti, con Bonucci che è stato messo praticamente fuori rosa e tanti giocatori sul punto di partire. Vlahovic ad esempio sembra ormai destinato al PSG, con i bianconeri che per sostituirlo pensa a Lukaku . Per ora oltre ai rinnovi di contratto (fondamentale quello di Rabiot), però, l'unico colpo ufficializzato è quello di Weah. Serviranno altri rinforzi, soprattutto a centrocampo: secondo Di Marzio i bianconeri hanno trovato il nome perfetto.

Scelto il nome per il centrocampo

In attesa di capire il futuro di Pogna e sfumato Milinkovic-Savic, la dirigenza bianconera ha cominciato a guardarsi attorno. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport c'è un favorito, Franck Kessie. L'ex Milan è stato infatti individuato come il giocatore perfetto per la mediana bianconera. "Tra i due club c'è già stato un contatto tre-quattro giorni fa per capire la fattibilità della trattativa e per capire con quale formula Kessie potrebbe arrivare alla Juve - ha detto Di Marzio -. La Juventus vorrebbe prendere Kessie in prestito con diritto dal Barcellona, il club blaugrana al momento sta ragionando. Oltre all'accordo tra i club, al momento manca ancora il via libera del giocatore". Prima di poter affondare il colpo per il centrocampista ivoriano la Juve dovrà prima cedere gli esuberi, da Zakaria fino a Arthur. Un'impresa che sembra tutt'altro che semplice. E intanto, sempre Giuntoli, ha in mente di costruire una formazione pazzesca per l'anno prossimo: eccola <<<