In vista di Sporting-Juve: ancora qualche dubbio per Max

Allegri studia l'undici per domani sera. Alla vigilia del match contro lo Sporting CP, la Juve non può permettersi passi falsi e spera nei big

Dubbi sugli interpreti ma anche sul modulo. Il mister sta ragionando sull'undici da schierare a Lisbona domani sera. Non si sa ancora chi tra Vlahovic o Milik scenderà in campo. Incertezze anche sullo schieramento in attacco. Alla vigilia del match di ritorno dei quarti di finale di Europa league, Max Allegrista facendo alcuni ragionamenti. All’andata si era presentato con il tridente (Milk titolare assieme a Chiesa e Di Maria a supporto) ma non è detto che faccia lo stesso anche domani. L'opzione potrebbe anche quella di presentarsi con due punte.

La sensazione è che il tecnico toscano opti per il 3-5-1-1 con l'argentino in appoggio ad uno tra Vlahovic o Milik. Sarà la volta buona per il serbo che non va in rete da nove partite in Serie A? L'ex Fiorentina si sta avvicinando pericolosamente a toccare quota 1ooo' senza un gol su azione. Dall'altra parte poi c'è Milik -anche lui a digiuno da diverse partite dal recupero dell'infortunio- che potrebbe partire dal 1' come a Reggio Emilia.

Allegri dovrà poi fare i conti con l'assenza di Moise Kean che domani non sarà a disposizione a causa di un problema muscolare ai flessori. Per lui si prospetta almeno un'altra decina di giorni ai box: out anche per Napoli e Inter. Si paventa un suo rientro per la trasferta del Dall'Ara.