Verso Sporting-Juve: i protagonisti dei match del passato

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un interessante approfondimento sulla sfida contro lo Sporting. Ecco il comunicato: "Sporting Lisbona-Juventus si giocherà per la terza volta nella capitale lusitana. Sei anni fa, il 31 ottobre del 2017, Gonzalo Higuain ha firmato la rete dell'1-1 nella sfida che apriva il girone di ritorno di Champions League. Non ci sono altri precedenti nella stessa competizione, ma non mancano un po' di altre partite giocate in diversi stadi. Ecco il racconto di alcuni dei protagonisti.