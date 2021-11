Juve, Allegri può sorridere: le seconde linee rispondono presente

Contro la Fiorentina la Juventus è scesa in campo con diverse seconde linee. Da Perin fino a Rugani, passando per Pellegrini: tutti promossi

Ma se in attacco qualcosa non va, l'allenatore bianconero non può che essere soddisfatto della difesa. Ieri, infatti, nonostante le assenze di Chiellini, Bonucci e Szczesny e il piccolo problema fisico di Alex Sandro, la Juventus è comunque riuscita a tenere botta agli assalti avversari. Gran merito va quindi alle seconde linee, che ieri sono state chiamate in causa e hanno risposto presente. Al termine del match Massimiliano Allegri ha infatti detto: "Sono contento per le prestazioni di tutti, ma in particolare di chi ha giocato meno finora, come Rugani e Pellegrini. La squadra è stata mentalmente nella partita, il che ci deve far sorridere pensando a stasera, ma ci deve dare rabbia, pensando ai punti lasciati con Sassuolo e Verona, che potrebbero essere fondamentali. Dobbiamo essere un gruppo in campo, che non deve dimenticare quello che ha lasciato in campionato finora". (Juventus.com)