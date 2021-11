De Ligt: “Il ritiro? Io preferisco stare a casa, ma…”

Il difensore ha parlato

redazionejuvenews

Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, ha parlato ieri ai microfoni di Juventus Tv al termine della partita dell'Allianz Stadium contro la Fiorentina terminata 1-0 a favore dei bianconeri. Di seguito riportiamo le parole dell'olandese: "Stasera è stata una partita dura contro una grande squadra, siamo contenti per la vittoria anche se non è stata una partita bella dal punto di vista tecnico e tattico, in quello dobbiamo migliorare sempre. La cosa più importante però è stata la nostra mentalità vincente. Vlahovic? È un giocatore molto forte e difficile da marcare, serve la collaborazione dei compagni per fare duelli, attaccarlo forte e questa è stata la chiave oggi per fermarlo. Anche la collaborazione con Rugani è stata molto bella, non giocava da 4 mesi, ha fatto una grande partita così come tutti gli altri.

Il ritiro che abbiamo fatto in settimana?Abbiamo portato a casa due vittorie e questa è la cosa migliore di questo ritiro. Io preferisco stare a casa, ma quando il mister Allegri l’ha detto bisogna rispettare la tradizione e cercare di fare meglio. Alla fine abbiamo vinto due volte, anche se bisogna ancora migliorare come sempre. Il gol di Cuadrado? La prima cosa che ho pensato è che lui sarebbe andato a destra. Il suo tiro è stato deviato, non so con certezza, ma quando ha segnato io e la squadra eravamo molto felici e siamo andati tutti ad abbracciarlo.

Meglio marcare Vlahovic o Lukaku? Con un attaccante così non devi avere paura, sennò è finita. Io provo a prendere un po’ di spazio dietro, ma quando gli arriva palla lo attacco forte per fargli sentire la mia fisicità e cercare di fermare eventuali ripartenze dell'attaccante. Dopo qualche duello, non gli sono più arriva tante palle da giocare e l'abbiamo praticamente annullato e questo è importante per la squadra".