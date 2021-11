Juve, tre punti importanti contro la Fiorentina, ma che fatica…

Contro la Fiorentina la Juventus ha guadagnato tre punti che non possono far felice al 100% Allegri: quanti problemi in attacco!

Al termine della partita, l'allenatore bianconero è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Credo che la base per tornare ad essere una squadra che punta al vertice ci sia. Bisogna correre che è la cosa più importante nel calcio, oltre che giocar bene.Bisogna essere disponibili, i centrali bravi contro Vlahovic. Abbiamo vinto tutti i contrasti e la dice lunga sull'andamento della partita. Contro il Sassuolo non ne abbiamo vinto uno e si è visto. Sono contento per stasera perché siamo un gruppo che ha conquistato il passaggio del turno in Champions con due turni d'anticipi, ma non dimentichiamoci cosa abbiamo lasciato. La rosa è ottima. Tutti parlano di bel gioco ma alla fine l'imbuto si stringe e dove si arriva? Alla vittoria. Se avessimo vinto con Sassuolo ed Empoli saremmo in una posizione ottima di classifica. Non abbiam vinto e dobbiamo fare mea culpa. Stasera abbiamo tenuto botta".