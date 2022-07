Juve, Allegri: “Abbiamo il dovere di vincere lo scudetto. Chivas? Pronti”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Chivas , l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri ha parlato degli obiettivi per la prossima stagione: “ La Juventus come sempre parte per centrare tutti gli obiettivi , quest’estate sono arrivati giocatori importanti, alcuni d’esperienza e altri giovani, inoltre è il secondo anno quindi partiamo già da una buona base. Dopo essere rimasti un anno senza trofei, per la prima volta in dieci anni, abbiamo il dovere di vincere lo scudetto ”.

Il tecnico ha poi parlato della sfida contro il Chivas: “E’ il primo match, abbiamo lavorato bene per 10 giorni, adesso sono curioso di vedere come ci comporteremo. Per noi domani sarà un buon test, il Chivas è una squadra di grande valore anche se non sta facendo bene in campionato. Il calcio messicano lo conosciamo abbastanza bene, ci sono dei buoni giocatori, è una squadra organizzata, sarà la prima di tre partite che ci serviranno per affrontare al meglio la stagione”. Chiosa finale sul calcio americano: “In America il calcio è cresciuto molto, gli stadi sono pieni e c’è molta passione da parte dei tifosi. Sarà bellissimo giocare qui, lo stadio è fantastico. È la mia prima volta a Las Vegas, ci tornerò magari in vacanza. Se gioco alla roulette e a poker? No. McKennie è un ottimo giocatore, il migliore americano, si è già fatto valere in Europa e stare nella Juventus per lui è molto importante”.