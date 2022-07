Juve, Allegri su Dybala: “La Roma è la squadra giusta per lui”

L'estate di Paulo Dybala è stata fin qui molto particolare, segnata prima dal doloroso addio alla Juventus, poi da mesi di attesa per una nuova squadra e infine ora dalla firma con la Roma. La Joya giocherà la prossima stagione in giallorosso, pronto ad iniziare una nuova fase della sua carriera. Nella sua prima intervista per la squadra capitolina, l'argentino ha detto: “Sono molto contento di essere qui e di poter iniziare dopo una lunga attesa. Avevo voglia di conoscere i miei compagni, l’allenatore e la gente che lavora per la Roma. Sono molto contento di essere qui. Vorrei ringraziare la mia famiglia, i miei amici che mi sono sempre vicini e che mi hanno spinto a venire qui".