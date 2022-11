Juve, ansia per le condizioni di Alex Sandro: c’è lesione

Il terzino della Juve Alex Sandro ha subito un infortunio con la nazionale brasiliana: il report sulle sue condizioni

redazionejuvenews

Mentre in Italia la Juve è alle prese con la più grande crisi societaria dal 2006 a oggi, in Qatar i giocatori bianconeri sono impegnati con le rispettive nazionali. Brutte notizie il Brasile, che dopo aver perso Danilo e Neymar per un infortunio alla caviglia ora dovranno fare a meno anche di Alex Sandro.

Ecco il comunicato della nazionale verdeoro: "Alex Sandro ha avvertito dolore nella regione dell'anca sinistra e non è riuscito a proseguire il match. Questa mattina è stato rivalutato con una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione muscolare all'anca sinistra. L'atleta non potrà partecipare alla prossima partita contro il Camerun e continuerà le cure in modo da poter recuperare il prima possibile".

Sulle condizioni di Danilo e Neymar, il Brasile ha poi aggiunto: "Danilo e Neymar sono ancora in fase di recupero dall'infortunio alla caviglia, ognuno con un approccio diverso, in quanto infortuni diversi. Questo è importante da sottolineare. Neymar ha avuto un episodio di febbre che ora è sotto controllo e questo non interferisce con il processo di recupero della caviglia. Nel nostro incontro quotidiano con lo staff tecnico, abbiamo detto che questi tre atleti non saranno disponibili per la nostra prossima partita contro il Camerun".