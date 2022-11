Juve, Danilo sui social dopo l’infortunio: “La resilienza è uno stile di vita!”

Le parole del difensore della Juve dopo l'infortunio alla caviglia subito nel corso della partita tra Brasile e Serbia

redazionejuvenews

Dopo aver giocato e vinto la prima partita dei gironi, Danilo dovrà rinunciare alla seconda e forse anche a tutto il resto del Mondiale in Qatar. Il terzino della Juve, infatti, ha subito un infortunio alla caviglia e di sicuro non sarà a disposizione per la sfida contro Svizzera in programma oggi alle 17:00.

In conferenza stampa il ct verdeoro Tite ha detto: "Su Neymar, nel match contro la Serbia, c’è stato un rodeo di falli. Dobbiamo tutelare i grandi calciatori, se vogliamo lo spettacolo. L'abilità tecnica non può essere una colpa. Lui e i giocatori bravi come lui vanno tutelati. Altrimenti ci rimette tutto il calcio. Non avevo capito quanto Neymar si fosse fatto male e quando l’ho compreso, l’ho sostituito, ma ho sbagliato. Avrei dovuto toglierlo prima. E avrei dovuto cambiare anche Danilo".

Se fosse stato cambiato prima, quindi, forse Danilo avrebbe evitato l'infortunio. Il giocatore della Juve non è però il tipo di persona che si fa abbattere così facilmente e non a caso ha scritto sui social: "La resilienza è uno stile di vita! #GodsPlans". Ora bisognerà capire se Danilo riuscirà a tornare in campo in questo Mondiale o se invece la sua esperienza in Qatar sia già finita.