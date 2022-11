I 10 acquisti più costosi della gestione Agnelli: ve li ricordate tutti?

Dopo 12 anni di vittorie si è chiusa l'era di Andrea Agnelli alla Juventus. Fra i più grandi successi dell'ormai ex presidente bianconero il record di 9 scudetti consecutivi e la costruzione dell'Allianz Stadium. In questo lungo periodo sono transitati in squadra grandi campioni, per i quali si sono spese cifre considerevoli. Alcuni hanno fatto il loro dovere, altri si sono rivelati degli autentici flop. Forse qualcuno lo avrete addirittura dimenticato. Andiamo a vedere la classifica dei 10 acquisti più costosi della gestione Agnelli. Partendo dal più economico fino ad arrivare al più caro<<<